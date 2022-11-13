В Кирове на следующей неделе отремонтируют разрушенный тротуар на улице Труда

Участок в районе дома №24 по Труда отремонтируют. Фото: admkirov.ru

В Кирове на следующей неделе завершится ремонт тротуара на улице Труда. Об этом сообщили в горадминистрации.

На участок в районе дома №24 часто жаловались жители: тротуар разрушился, и его смывало на проезжую часть. Сейчас рабочие ведут ремонт на участке длиной в 87 метров. Старое покрытие демонтировали и подготовили щебеночное. Специалисты монтируют геотекстиль, укладывают песок и ставят бордюры. На следующей неделе работы полностью завершат.

В администрации также отметили, что стоимость контракта на проведение работ составила чуть более 700 тысяч рублей.