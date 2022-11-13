Кировская область за год поставила в Латвию и Корею 67 тонн березовой чаги

Березовую чагу из Кировской области экспортируют уже пять лет. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Кировская область вывезла более 50 тонн березовой чаги за границу. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Так, на минувшей неделе из региона отправилась партия в 15 тонн. Она направится в Корею. Продукция прошла контроль и соответствует международным карантинным требованиям, сообщили в ведомстве.

Всего с начала 2022 года из Кировской области вывезли 67 тонн чаги. Ее отправляют в Корею и Латвию. В минувшем году наш регион экспортировал 519 тонн березовой чаги в Китай.

В управлении Россельхознадзора пояснили, что чагу собирают и используют в лечебных и профилактических целях. Она крайне востребована за границей в качестве пищевой добавки. Березовую чагу Кировская область экспортирует с 2017 года.