Губернатор Кировской области: голубое топливо в Санчурске появится в 2024 году

Газопровод в самый юго-западный округ Кировской области - Санчурский - придет со стороны Республики Марий Эл. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 ноября, по данным правительства области, Александр Соколов находился с рабочим визитом в Санчурске. Местные жители поинтересовались у главы, когда в поселок придет газ.

- Уже в 2023 году начнется проектирование нового газопровода. Газовая труба придет в Санчурск в 2024 году. Пуск газа запланировали на 2025-2026 годы, но эти сроки могут сдвинуть на более ранние, - сообщил губернатор.

Газопровод в самый юго-западный округ Кировской области - Санчурский - придет со стороны Республики Марий Эл. Это будет газопровод от станции «Марийский нефтеперерабатывающий завод» до поселка Килемары.

- Жители Санчурска, а также социальные объекты и промышленные предприятия поселка получат возможность подключиться к газу. Уверен, что это станет новым толчком развития округа, - сказал Александр Соколов.