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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 6:29

Жительница Кировской области едва не сгорела при пожаре в собственной квартире

В Куменском районе женщина чуть не погибла от непотушенной сигареты
Алина Сашина
Квартира загорелась 10 ноября, в 23.06 в деревне Чекоты Куменского района.

Квартира загорелась 10 ноября, в 23.06 в деревне Чекоты Куменского района.

Фото: Александр КОЦ

В четверг, 10 ноября, в 23.06 в деревне Чекоты Куменского района загорелась квартира. Как сообщили в МЧС Кировской области, в комнате сгорели диван, телевизор, обгорели стена и пол, закоптился потолок.

Хозяйка получила ожоги 1-2 степени (20 % тела) и отравление продуктами горения. Ее госпитализировали в Куменскую районную больницу. По версии спасателей, предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

По статистике, это одна из наиболее частых причин пожаров. Непотушенная сигарета может за несколько минут превратить дом в пепелище. Но самое главное, что из-за этой пагубной привычки люди могут лишиться не только крыши над головой, но и жизни!

Управление МЧС России по Кировской области просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких смертельной опасности.