В детском саду Санчурска проведут реконструкцию

Во дворе детского сада построили спортивно-игровую площадку. Фото: kirovreg.ru

11 ноября Александр Соколов посетил детский сад «Теремок» в Санчурске. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Губернатор оценил работу по благоустройству территории. Летом 2022 года здесь отремонтировали дорогу и тротуар, а также соорудили места для детских колясок.

Заведующая учреждением Римма Китаева сообщила, что детский сад построили в 1968 году. За последние два года в «Теремке» обновили оборудование на кухне. Кроме того, во дворе построили спортивно-игровую площадку. Однако, учреждение все еще нуждается в реконструкции. Дошкольникам необходим новый спортивный зал, а повара мечтают о пристрое к пищевому блоку для хранения овощей.

По словам главы региона, детский сад должен соответствовать всем санитарным нормам и требованиям. В учреждении сейчас нет места для хранения овощей. Нужно придумать способ решения проблемы. Сначала необходимо создать проектно-сметную документацию. На нее областной бюджет выделит средства.