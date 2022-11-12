С 11 ноября кировчан приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

Поучаствовать в интересном мероприятии могут все желающие. Фото: kirovreg.ru

По информации правительства Кировской области, в 2022 году Всероссийский экологический диктант продлится с 11 по 27 ноября. Традиционно проект пройдет как на площадках предприятий и учебных заведений региона, так и онлайн на портале Экодиктант.рус.

- Экодиктант - интерактивный проект, цель которого повысить экологическую грамотность, сформировать знания о бережном отношении к природе. В нем могут принять участие все желающие, в том числе и профессиональные экологи. Темы вопросов актуальные: о климате, воде, воздухе, заповедных территориях. Приглашаем всех жителей Кировской области поучаствовать в диктанте, - сообщил заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

Вопросы теста делятся на 4 категории: для-— для экологов.

Экодиктант состоит из 25 вопросов. Причем тестовые задания помогают участнику не только показать знания по экологии, но и проявить начитанность и внимательность. На выполнение заданий участникам дается 45 минут.

Узнать свой результат и получить диплом (I, II или III степени в зависимости от набранных баллов) или сертификат участники смогут в личном кабинете на сайте в разделе «Мой экопрогресс».