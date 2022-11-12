Прогноз погоды в Кирове на 12 и 13 ноября: для конца осени достаточно тепло, но ветрено

Все выходные будет идти дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан ожидают дождливые пасмурные, но довольно теплые для ноября дни. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на выходные 12 и 13 ноября.

В субботу, 12 ноября, дождь будет идти в течение всего дня. Но температура воздуха будет довольно высокой для ноября - от +5 до +7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-7 м/с, хотя возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление уже утром будет довольно низким - 740 мм ртутного столба. Но к ночи сильно понизится - до 725 мм рт.ст.

В воскресенье, 13 ноября, столбики термометров не поднимутся выше +4 градусов. А ночью даже опустятся ниже нулевой отметки. День снова будет пасмурным и дождливым. Ближе к ночи дождь может перейти в снег. Ветер сменит направление на северное, но останется достаточно ощутимым - до 5- 7 м/с. Атмосферное давление в течение дня начнет повышаться - до 735 мм ртутного столба.

Прогноз погоды на весь месяц можно посмотреть здесь.