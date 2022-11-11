В Котельничском районе при столкновении иномарки с грузовиком погибла автоледи

ДТП произошло 11 ноября в 13 часов 25 минут. Фото: ГИБДД по Кировской области.

11 ноября, в 13 часов 25 минут в Котельничском районе произошло ДТП. Об этом сообщают в ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Ланос» столкнулась с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 55-летнего мужчины. Автоледи не предоставила преимущество грузовику при выезде с прилегающей территории. В результате происшествия водитель иномарки погибла.

На месте происшествия работают полицейские. Уточняются причины и условия совершения ДТП.

ГИБДД по Кировской области предупреждает: необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, а также правила маневрирования.