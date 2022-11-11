Прокуратура заставила администрацию Даровского установить светофоры

Светофоры закупили и установили на перекрестках. Фото: прокуратура Кировской области

Прокуратура Даровского района Кировской области проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних.

Во время рейда в поселке Даровском выявили нарушения. Надзорный орган установил, что участки автодорог рядом с несколькими образовательными организациями не соответствуют нормативам. На перекрестках отсутствовали светофоры, на дорожном полотне виднелись искусственные неровности. Кроме того, были проблемы с освещением на дороге, что угрожало безопасности пешеходов.

Прокурор Даровского района обратился в суд для защиты интересов граждан. Он попросил обязать муниципалитет обеспечить организацию дорожного движения вблизи образовательных организаций в соответствии с законом. Суд признал требования прокурора законными и обоснованными.

Администрация поселения частично исполнила судебное решение. Муниципалитет приобрел новые светофоры. Их работоспособность проверили сотрудники областной прокуратуры. Также надзорный орган проконтролирует и устранение других нарушений.