В Кировской области денежные средства на уход за пожилыми и инвалидами увеличат на 1,6 млрд рублей

На встрече обсудили участие Кировской области в проекте. Фото: kirovreg.ru.

11 ноября губернатор Кировской области провел рабочую встречу с делегацией Министерства труда и социальной защиты РФ и представителями Благотворительного фонда «Старость в радость». Главная тема встречи, по информации регионального правительства, - реализация проекта по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Нашу область включили в число пяти субъектов РФ, в которых программа будет расширена. Регион получит средства из федерального бюджета.

Как отметила заместитель министра Ольга Баталина труда и социальной защиты РФ, сегодня услугу по долговременному уходу получают 1200 человек. К концу 2023 года нужно доработать технологии, чтобы оказывать комплексную помощь на дому большему числу нуждающихся.

Федеральные средства направят на расширение штата специалистов по уходу в комплексных центрах социального обслуживания. Кроме того, планируют доработать информационную систему и приобрести современное оборудование для обмена информацией о состоянии здоровья подопечных. А также закупят необходимые технические средства реабилитации в пункты проката.