В Кирове 11 ноября пройдут плановые отключения электричества

О технических работах 11 ноября информирует АО «Горэлектросеть».
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В конце недели жители некоторых районов Кирова столкнутся с отключением электроэнергии.
О технических работах 11 ноября информирует АО «Горэлектросеть».
Среди причин - плановый и капитальный ремонт оборудования, эксплуатационные работы, а также подключение новых потребителей.
Время отсутствия электроэнергии зависит от вида деятельности и будет варьироваться от трех до девяти часов.
Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 7 ноября 2022 года вы можете на скриншотах ниже или по этой ссылке.
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru
АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Для уточнения информации горожане могут обращаться по следующим телефонам:
- 529-555, 255-977 - жители Нововятского района и заречной части Кирова;
- 564-034, 255-977 - жители Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов.