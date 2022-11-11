В Кирове 11 ноября пройдут плановые отключения электричества

О технических работах 11 ноября информирует АО «Горэлектросеть». Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В конце недели жители некоторых районов Кирова столкнутся с отключением электроэнергии.

О технических работах 11 ноября информирует АО «Горэлектросеть».

Среди причин - плановый и капитальный ремонт оборудования, эксплуатационные работы, а также подключение новых потребителей.

Время отсутствия электроэнергии зависит от вида деятельности и будет варьироваться от трех до девяти часов.

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 7 ноября 2022 года вы можете на скриншотах ниже или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Для уточнения информации горожане могут обращаться по следующим телефонам:

- 529-555, 255-977 - жители Нововятского района и заречной части Кирова;

- 564-034, 255-977 - жители Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов.