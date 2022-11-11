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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:20

В Кирове появится Молодежный совет при главе города

Орган будет состоять из 25 человек
Роман Коротков
Молодежный совет будет состоять из 25 кировчан в возрасте от 18 до 35 лет.

Молодежный совет будет состоять из 25 кировчан в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Елена Ковалева утвердила положение о Молодежном совете. Об этом сообщили в городской мэрии.

В функции совета будет входить взаимодействие молодежи с органами местного самоуправления по правовым, социально-экономическим, культурным и другим важным вопросам. Молодежный совет будет состоять из 25 кировчан в возрасте от 18 до 35 лет.

Желающие стать членами Молодежного совета должны направить главе города письменное заявление. Кроме того, необходимо сочинить мотивационное эссе. Оно должно включать в себя предложения по развитию города Кирова. Документы будут рассматривать эксперты. Их группа на сегодняшний день формируется. На основе рекомендаций Елена Васильевна выберет лучших кандидатов в состав совета.

Как отметила глава города, в Кирове достаточно молодых людей, желающих реализовать себя в разных общественных проектах. На Молодежном совете будет возможно не только обсуждать полезные инициативы, но и искать способы их реализации.