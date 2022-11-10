Сотрудники УМВД по Кировской области получили благодарственные письма от губернатора

8 сотрудников УМВД России по Кировской области получили благодарственные письма. Фото:kirovreg.ru

10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. В Кировской области прошли торжественные мероприятия. Губернатор вручил благодарственные письма восьми сотрудникам регионального УМВД за работу по охране общественного правопорядка.

Начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин также торжественно поздравил полицейских, награжденных приказами МВД РФ, УМВД России по Кировской области.

Кроме того, Приказом министра внутренних дел РФ «За смелость и самоотверженность» при спасении людей, Константин Селянин наградил медалью лейтенанта Антона Ложкина.

В прошлом году, находясь на службе в Оричевском районе, лейтенант заметил пожар. Он сразу явился на место происшествия для оказания помощи. Несмотря на задымление и возможность отравления продуктами горения, полицейский оповестил хозяев о пожаре. В одной из квартир дома жила пенсионерка. Она не могла самостоятельно выбраться из-за плохого зрения. Антон Ложкин вынес пожилую женщину из квартиры на безопасное расстояние.