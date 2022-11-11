В Кирове врачи спасли жизнь 10-летней девочке, которую сбил грузовик

Врачи провели операцию, после чего девочку перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли девочку, пострадавшую в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает областной Минздрав.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте: грузовик сбил 10-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте и угодила под машину. Фура ударила девочку в области груди и проехала по ногам.

Ребенка доставили в травматологию и провели КТ грудной клетки, таза и живота, а также рентгенограммы обеих стоп. Врачи поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытый вывих основной фаланги первого пальца на правой стопе и перелом плюсневой кости со смещением, а также рваные раны обеих стоп с отслойкой мягких тканей.

Доктора оперативно провели репозицию фрагмента плюсневой кости и устранили вывих фаланги пальца. В тяжелом состоянии пострадавшую перевели в реанимацию, где она провела двое суток. Из-за диабета раны не заживали нормально, появился кожный некроз. Однако врачи сумели устранить воспаление. Сейчас девочка продолжает лечиться, ее жизни ничего не угрожает.