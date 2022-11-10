Житель Кирова получил три года тюрьмы за кражу приставки и двух велосипедов

Подозреваемого задержал сотрудник полиции, когда он шел продавать велосипед. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин проведет три года в местах лишения свободы за серию краж. Об этом сообщили в УМВД России по городу Кирову.

В полицию обратился кировчанин. Он рассказал о том, что у него похитили игровую приставку. Потерпевший пояснил, что разместил в Интернете объявление об аренде игрового оборудования. С ним связался мужчина, желающий арендовать приставку. После этого они встретились. Преступник забрал игровую приставку, два джойстика и диск с игрой «Mortal Kombat». С тех пор злоумышленник на связь не вышел. Потерпевший понес материальный ущерб в размере 44 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность преступника. Им оказался ранее судимый Игорь Кирилловых. Он продал игровое оборудование в ломбард за 17 тысяч рублей.

Кроме того, полицейские выяснили, что Кирилловых совершает подобное преступление не в первый раз. Ранее он украл два велосипеда.

В первый раз мужчина совершил кражу, когда уходил от своего знакомого. Преступник увидел, что дверь одной из квартир в подъезде была открыта. Внутри находился велосипед. Злоумышленник убедился, что никого нет рядом. После этого он зашел в квартиру и выкатил на улицу транспортное средство. Стоимость велосипеда составила 17 тысяч рублей. Украденный предмет Кирилловых сдал в комиссионный магазин.

Во второй раз мужчина украл велосипед, который увидел на улице. Его оставил ребенок. В правоохранительные органы обратился отец мальчика. Он рассказал о том, что вышел на улицу, чтобы забрать велосипед домой. Однако, транспорта не было на месте. Преступник своими действиями причинил ущерб в размере 12 тысяч рублей. Подозреваемого задержал сотрудник полиции. В это время Кирилловых шел продавать велосипед.

Суд посчитал доказанной причастность обвиняемого в краже. Злоумышленник получил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.