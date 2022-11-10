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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:33

В Кировской области жены мобилизованных получили положенные выплаты после обращения в Следком РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел личный прием граждан
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После вмешательства СКР женщины получили выплаты.

После вмешательства СКР женщины получили выплаты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области жены мобилизованных получили выплаты после обращения в Следственный комитет РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин в провел личный прием по вопросам поддержки военнослужащих в форме видеоконференцсвязи. В числе обратившихся были жительницы Кировской области.

- Женщины озвучили ряд волнующих их вопросов и выразили благодарность сотрудникам СКР за содействие, в том числе в получении положенных по закону выплат, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителям территориальных подразделений также велели взять шефство над семьями заявительниц.