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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:49

Кировчанка 8 лет незаконно получала страховую пенсию на несовершеннолетнего ребенка

В результате мошенничества злоумышленница получила более 535 тыс. рублей
Роман Коротков
Обвиняемая полностью возместила причиненный материальный ущерб.

Обвиняемая полностью возместила причиненный материальный ущерб.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировчанка понесет ответственность за обман при получении социального обеспечения. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Прокурор Уржумского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Кирова. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении пособий в крупном размере).

Как установило следствие, 49-летняя женщина с 2002 года получала пособие по потере кормильца на ее несовершеннолетнего ребенка. Его отца по решению суда признали безвестно отсутствующим.

В 2009 году мошенница узнала о том, что ее муж живет в Калининграде. Она должна была известить Пенсионный фонд о данных обстоятельствах. Однако, до 2017 года «мать-одиночка» продолжала получать страховую пенсию . В результате преступления она незаконно получила более 535 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью возместила причиненный материальный ущерб.

Прокурор Уржумского района направил уголовное дело в Уржумский районный суд Кировской области. Дело рассмотрят по существу.