Мобилизованные Кировской области начали получать зарплату

Мобилизованные Кировской области получают зарплату от 195000 рублей. Фото: kirovreg.ru

Как сообщило правительство области, средства уже зачисляются на карту участникам боевых действий.

Военный комиссар Кировской области Геннадий Боков объяснил, как формируется зарплата.

- Размер содержания зависит от воинского звания и занимаемой должности, минимальная сумма - 195000 рублей. Средства мобилизованным будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы.

В «Союзе женщин» отмечают, что сумма довольствия перечисляется разными переводами: оклад и социальная выплата.

- Мы сейчас на связи с женами мобилизованных. Просим тех, кто получил пока лишь одну часть, подождать, социальная выплата придет в ближайшее время. Перечисления могут проходить до 20 числа месяца, - говорит руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Ирина Морозова.

Средства начисляются самому военному или его семье, по желанию служащего.

Мобилизованные также могут создать личный кабинет на сайте министерства обороны. Туда будут приходить расчетные листы о размере выплат.

Контрактники, заключившие договор сроком на год и более, также получат единовременную выплату 195000 рублей.