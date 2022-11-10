ОНФ: в Медянке обнаружили токсичные фенолы и железо

По словам активистов, в реку продолжают сбрасывать сточные воды. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

В Медянке нашли токсичные фенолы и железо. Об этом сообщают активисты ОНФ.

Предельно допустимая концентрация веществ в воде превышена в 2 и 4,2 раза соответственно. Активисты также выявили превышение ПДК других загрязняющих веществ, свидетельствующих о том, что в реку сбрасывают неочищенные стоки - по-прежнему.

- Проблемой загрязнения Медянки мы занимаемся с 2021 года. Тогда руководителю предприятия, у которого есть разрешение на пользование этим водным объектом, внесли представление об устранении нарушения. Кстати, такое разрешение подразумевает обязательства по очистке стоков. Но, как показывает практика, часто эти требования не соблюдаются. И не только в Юрьянском районе, - комментируют общественники.

По их словам, областной Роспотребнадзор пообещал принять некие меры, а прокуратура сообщила о выданном предписании. Прошло два месяца с момента отбора проб, а ситуация не изменилась. Активисты продолжат следить за ситуацией.