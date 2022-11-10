В Кирово-Чепецком районе мужчина погиб в результате пожара

Трагедия произошла 9 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Кстинино Кирово-Чепецкого района устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина. Информацию об этом сообщают в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 9 ноября. На месте происшествия следователи обнаружили труп 43-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного печного дымохода.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку для установления обстоятельств происшествия.

Следственный комитет предупреждает граждан о том, что во избежание подобных случаев лучше не пользоваться неисправным пожароопасным оборудованием.

Редакция «КП-Киров» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.