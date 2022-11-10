Почти половине жителей Кировской области надоела их работа

Чаще всего на усталость от работы жалуются молодые люди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48% жителей Кировской области надоела их работа. Об этом сообщили эксперты портала hh.ru.

Буквально каждый второй житель нашего региона устал от своей работы. Их регулярно посещают мысли в духе «как же мне это надоело». Чаще всего, по данным исследователей, такие настроения возникают среди бухгалтеров, юристов и работников транспорта.

Тотальную усталость чаще испытывают люди в возрасте 25-34 лет. Старшее поколение, за 55 лет, намного реже задумываются об этом. Стоит также отметить, что жалобы на усталость от работы чаще поступают от женщин, чем от мужчин.

Специалисты также отметили, что лишь 12% жителей Кировской области не испытывают негативных эмоций по отношению к своей работе. Чаще всего это мужчины-руководители старше 55 лет.