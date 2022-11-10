Администрация Мурашинского района нарушила антимонопольное законодательство

За невыполнение требований УФАС нарушителю грозит возбуждение уголовного дела.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Администрация Мурашинского муниципального округа нарушает антимонопольное законодательство. Об этом сообщает кировский филиал ПАО «Т Плюс».
Как пояснили в пресс-службе организации, кировское УФАС провело проверку и направило предупреждение Мурашинской администрации о нарушении законодательства. Местная мэрия должна была передать объекты коммунальной инфраструктуры в казну муниципального образования. Однако имущество оказалось в ведомстве ООО «Источник» - злостного неплательщика «Т Плюс», причем уже повторно. Сумма долгов компании составляет более восьми миллионов рублей.
Как отмечает «Т Плюс», компания-должник оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в поселке Безбожник. Из-за социальной значимости объектов, обслуживаемых «Источником», отключить предприятие от энергоснабжения вовсе нельзя.
Администрации вновь выдали предписание. За повторное нарушение в отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело.