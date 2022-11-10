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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:17

Администрация Мурашинского района нарушила антимонопольное законодательство

УФАС выдало предписание мэрии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За невыполнение требований УФАС нарушителю грозит возбуждение уголовного дела.

За невыполнение требований УФАС нарушителю грозит возбуждение уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Мурашинского муниципального округа нарушает антимонопольное законодательство. Об этом сообщает кировский филиал ПАО «Т Плюс».

Как пояснили в пресс-службе организации, кировское УФАС провело проверку и направило предупреждение Мурашинской администрации о нарушении законодательства. Местная мэрия должна была передать объекты коммунальной инфраструктуры в казну муниципального образования. Однако имущество оказалось в ведомстве ООО «Источник» - злостного неплательщика «Т Плюс», причем уже повторно. Сумма долгов компании составляет более восьми миллионов рублей.

Как отмечает «Т Плюс», компания-должник оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в поселке Безбожник. Из-за социальной значимости объектов, обслуживаемых «Источником», отключить предприятие от энергоснабжения вовсе нельзя.

Администрации вновь выдали предписание. За повторное нарушение в отношении нарушителя могут возбудить уголовное дело.