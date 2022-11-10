В Кирове обсудили проект мемориала в сквере Трудовой славы

В проекте мемориала будут представлены образы кировчан - тружеников тыла. Фото: admkirov.ru

На совещании с участием руководителей города, историков, представителей общественных организаций обсудили мемориальный комплекс «Город трудовой доблести», по информации горадминистрации. Авторская группа из Москвы представила два варианта будущего монумента.

Один из вариантов пилонов предполагает симметричную форму, другой - форму знамени. Архитекторы планируют расположить пилоны на специальных стойках, что сделает конструкцию более значительной.

Участники встречи отметили, что комплекс в Кирове оригинальный и не будет иметь аналогов в других регионах.

Также в ходе совещания обсудили высоту стелы. Авторская группа предлагает сделать ее чуть выше 26 метров - на фоне окружающих зданий конструкция не должна теряться.

В ближайшее время предстоит обсудить графику, которую разместят на пилонах и стеле. Это будут образы кировчан, которые ковали победу в тылу на кировских предприятиях. Авторская группа рассмотрит 50 архивных уникальных снимков жителей города. Из них предстоит выбрать несколько, которые будут отображены на монументе.

Кроме того, в предложенные дизайн-проекты также добавят памятник «Кировчанам - труженикам тыла» и окружающие строения, чтобы сложился цельный образ мемориала.