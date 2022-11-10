Для жителей Кировской области расширился список сервисов на «Госуслугах»

На портале сейчас можно подать заявление о приеме ребенка в 1 класс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает правительство региона, в Кировской области для реализации проекта «Цифровое государственное управление» на портале уже опубликовали более 90 государственных и муниципальных услуг.

- Согласно Указу Президента РФ к 2030 году 95% услуг должны быть доступны онлайн, - отметил и.о. министра информационных технологий Кировской области Алексей Сухих.

Среди новых услуг на Едином портале появилось несколько сервисов:

- запись в первый класс;

- прием заявлений в образовательные организации;

- выдача и аннулирование охотничьего билета;

- предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре областного и муниципального имущества;

- приватизация жилого фонда;

- выдача выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- услуги в сфере социальной защиты граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.