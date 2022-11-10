Кировчане, привившиеся от коронавируса, смогут проверить уровень сахара в крови

Акцию совместили с вакцинацией от COVID-19. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают мероприятия по предупреждению сахарного диабета 2 типа и формированию здорового образа жизни. Кировская клиническая больница №7 проведет акцию для кировчан на выявление нарушений обмена веществ. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

15 и16 ноября в торговом центре «Джем Молл» на 1 этаже с 15.00 до 18.00 при прохождении вакцинации от коронавируса граждане смогут проверить уровень глюкозы в крови. Доктора обследуют людей из групп риска по сахарному диабету. К ним относятся:

- граждане с избыточной массой тела;

- кировчане, у которых есть родственники-диабетики;

- люди, страдающие нарушением толерантности глюкозе, гестационным сахарным диабетом, артериальной гипертензией и др.

По словам главного врача Кировской клинической больницы №7 Александра Соболева, количество диабетиков с каждым годом растет. Развитию заболевания способствует неправильный образ жизни. Однако, распространение сахарного диабета можно остановить. Для этого люди должны больше двигаться, правильно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя.

– 14 ноября в России отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Наши специалисты проведут профилактические акции для кировчан, скрининговые обследования, школы здоровья – рассказал Александр Соболев. – В 2022 году мы совместили акцию с вакцинацией от COVID-19. Вовремя сделанная прививка имеет важнейшее значение в профилактике осложнений при инфекционных заболеваниях.