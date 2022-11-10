В Кирове 10 ноября без воды останутся десятки горожан

В большинстве случаев отключения продлятся до вечера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 ноября жители десятков домов в Кирове останутся без холодной воды. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи воды изменены по следующим адресам:

Ленинский район с 00.00 до 18.00:

- Некрасова, 25а.

Октябрьский район с 00.00 до 18.00:

- переулок Народный, 12, 14, 16, 18, 20.

Октябрьский район с 09:00 до 19:00:

- Шинников, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 20, 22, 25, 27, 29А, 24, 26.

Нововятский район с 09.00 до 16.00:

- слобода Корчемкино, 3Б, 5А, 6, 7, 8, 12.

Ленинский район, мкр. Лянгасово с 09.00 до 19.00:

- Октябрьская, 22, 24, 27А, 33;

- Чапаева, 6, 10, 11;

- Тургенева, 4, 5, 6, 7, 8 (частный сектор);

- Советская, с 1-го по 24-й дом (частный сектор);

- Железнодорожная, с 1-го по 20-й дома;

- Комсомольская, 11 А;

- Безымянная, с 11-го по 15-й дом (частный сектор).

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит кировчанам извинения за доставленные неудобства.