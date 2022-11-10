В Вятку 8 ноября выпустили еще 2600 мальков стерляди

Мальков доставили в специальных емкостях. Фото: kirovreg.ru

8 ноября в Нововятском районе в Вятку выпустили 2600 мальков стерляди. В 2022 году это уже пятый выпуск рыб в реку на территории нашего региона, сообщили в областном правительстве.

В текущем году рыб выпускают уже пятый раз. Первый выпуск произвели на территории Вятских Полян, второй - в Уржуме. Последние три раза - в Нововятском районе города Кирова. Всего в этом году в регионе выпустили уже порядка 100 тысяч особей стерляди.

Специалисты министерства охраны окружающей среды рассказали, что мальков доставили в специальных емкостях. Температура воды в них была такой же, как сейчас в реке. Это позволит маленьким рыбкам побыстрее адаптироваться в естественной среде.

Выпуск мальков контролировала специальная комиссия. В нее вошли представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, министерства охраны окружающей среды Кировской области, Камско - Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Кроме того, в состав комиссии вошли представители организаций, которые компенсируют причиненный природе ущерб.