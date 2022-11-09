Кировчанам напоминают о необходимости заплатить налоги на имущество до 1 декабря

По данным на 7 ноября, жители Кировской области заплатили налоги на сумму более 744 миллионов рублей Фото: Иван Макеев

УФНС России по Кировской области напоминает кировчанам, что собственникам имущества не позднее 1 декабря текущего года нужно уплатить все налоги за прошлый год.

По данным на 7 ноября, жители Кировской области заплатили налоги на сумму более 744 миллионов рублей. Из них налог на имущество составляет 234 миллиона рублей; транспортный налог - 458 миллионов рублей; земельный налог - 51 миллион рублей.

Несовершеннолетние владельцы недвижимости также имеют статус налогоплательщиков. Платежи за них обязаны вносить их родители или другие законные представители.

Самый удобным способом уплаты налогов являются онлайн-сервисы сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» или «Уплата налогов и пошлин».

Если у граждан есть вопросы по поводу оплаты налогов, найти ответы на них можно в разделе «Часто задаваемые вопросы» сайта налоговой службы.

Также электронный сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» подробно сообщит о налоговых льготах и льготных категориях граждан.