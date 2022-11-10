В Кировской области детей-инвалидов бесплатно обеспечивают необходимыми техническими средствами

Технические средства выдаются детям во временное пользование. Фото: Иван ВИСЛОВ

Минсоцразвития содействует семьям детей-инвалидов, нуждающимся в технических средствах, помощи в уходе за ребенком. Программа поддержки рассчитана на 2022-2023 годы. Такую информацию сообщили в правительстве региона.

Так, новое оборудование - кресла-коляски, стулья, опоры для сидения - приобрели для пунктов проката центров социального обслуживания, Кировского центра помощи семье и детям, Кировского реабилитационного центра. Семьи смогут воспользоваться необходимой техникой и во всех муниципальных и городских округах.

Технические средства выдаются во временное пользование детям абсолютно бесплатно.

Для поддержки родителей и обмена опытом действуют 16 специализированных клубов по всему региону, а также группа временного присмотра и ухода за детьми.

Родители уже оценили работу комплексных центров, несмотря на то что программе поддержки всего год.

Если Вам необходима помощь специалиста с реабилитацией ребенка-инвалида, обращайтесь в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.