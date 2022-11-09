В 2022 году автомобилисты 32 раза нарушали правила на переездах в Кировской области

Водители области регулярно нарушают правила на переездах Фото: Пресс-служба ГЖД

а 2022 год в нашей области водители более 30 раз пренебрегали правилами на переездах.

По сообщению пресс-службы ГЖД, одни из самых значимых нарушений − проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и обгон.

Кировские железнодорожники провели свыше тысячи лекций по безопасности на предприятиях города и области более чем 38 тысячам водителей.

Во всех районах города сотрудники ГИБДД осуществляют рейды: так, работники инспекции провели 392 рейда по выявлению собственников авто, нарушивших правила проезда.

Сотрудники ГЖД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать правила движения, а также при поездке проверять тормозное оборудование и соответствие шин автомобилей погодным условиям.