Экс-главу города Орлова осудят за злоупотребление служебным положением

Экспертиза показала непригодность жилого помещения для проживания. Фото: Прокуратура Кировской области.

В Кировской области бывший глава Орлова приобрел непригодные для проживания квартиры для сирот. После выявления данного факта он оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Госслужащий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ. Как установили сотрудники Следственного комитета, бывший чиновник в 2018 году разрешил ввести в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Степана Халтурина № 31 в городе Орлове. Госслужащий утвердил конкурсные документы. После этого он заключил муниципальные контракты для приобретения 9 жилых помещений для сирот. Экспертизу жилья никто не проводил. Квартиры предоставили гражданам по договорам найма специализированного жилого фонда.

Проведенная экспертиза показала, что жилые помещения не подходят для круглогодичного проживания людей. Непригодность проявляется в том, что вентиляционная система жилья, водоснабжение и канализация не функционировали должным образом. При исследовании также обнаружили другие дефекты, которые допустили при строительстве дома. Недостатки не гарантировали безопасности для хозяев квартир.

Сотрудники Следкома провели комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и собрали достаточную доказательственную базу.

Заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Котельничский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.