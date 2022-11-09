23% жителей Кировской области тратят основную часть зарплаты за неделю

Только 10% работников сообщили, что заработанных средств им хватает на весь месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти четверть трудящихся тратят большую часть дохода в течение недели. Такой же процент опрошенных (23%) сообщили, что основная часть финансов используется за 2 недели, 13% - за 3, а 10% зарплаты хватает на месяц. 31% работников ее хватает на более долгий срок.

В профессиональном плане потратить большую часть довольствия за неделю чаще других готовы рабочие (30%), представители сферы продаж (27%), а также госслужащие и специалисты по безопасности (по 27% опрошенных). Тех же, кто никогда не тратит зарплату за месяц и быстрее, больше всего среди управленцев (36%), сотрудников ИТ-сферы (30%), молодых специалистов (29%), а также бухгалтеров и финансистов (27%).

Интересно, что чаще других потратить большую часть зарплаты за месяц удается сотрудникам в возрасте 35-44 лет (78% из них тратят почти всю зарплату в течение месяца). Самые экономные в этом смысле − служащие в возрасте от 55 лет.

Отметим, что по результатам другого опроса, который проводился летом текущего года, 44% работающих жителей Кировской области признались, что им не хватает зарплаты на основные траты. Лишь 19% жителей отметили, что зарплата сполна покрывает все их расходы.