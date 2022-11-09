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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:31

В Кирове передали на утилизацию 100 кг ртутных ламп

Их сдали жители Октябрьского района
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Лампы передадут федеральному экологическому оператору. Фото: admkirov.ru

Лампы передадут федеральному экологическому оператору. Фото: admkirov.ru

В Кирове утилизировали партию опасных отходов. Об этом сообщает горадминистрация.

Согласно закону, ртутные лампы относятся к отходам первого и второго класса опасности. Их необходимо направлять федеральному экологическому оператору. Всего в текущем году только в Октябрьском районе собрали 100 кг ртутных ламп. В течение дня их все вывезли на утилизацию. Ранее же опасные отходы сдали жители Первомайского района.

В мэрии напомнили, что в многоквартирных домах ртутные лампы собирают управляющие компании и ТСЖ. В частном секторе - территориальные управления.

Жители Октябрьского района могут принести люминисцентные лампы в спецприемник в поселке Костино на улице Победы, 4. В нем также принимают батарейки и энергосберегающие лампы.