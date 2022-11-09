Более 90 бесхозяйных объектов ЖКХ Нолинского района поставят на учет по требованию прокуратуры

Большинство бесхозяйных объектов- водонапорные башни, водопроводные сети и очистные сооружения. Фото:genproc.gov.ru

Сотрудники прокуратуры Нолинского района провели рейд на наличие бесхозяйных объектов коммунального хозяйства. В его ходе выявили более 90 сооружений, которые не находятся ни в чьей собственности. К ним относятся водонапорные башни, водопроводные сети, очистные сооружения и другие. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Отсутствие хозяев не позволяет вовремя провести ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Ситуация может привести к увеличению аварийных ситуаций и ограничению подачи коммунальных ресурсов пользователям.

После проверки районный прокурор обратился в суд для защиты прав и интересов граждан. Он просил обязать муниципалитет поставить на учет бесхозяйные объекты коммунального хозяйства.

Суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. После этого муниципальные образования будут обязаны поставить на учет все бесхозные объекты. Надзорный орган проконтролирует исполнение решения суда.

Проверки на наличие бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры продолжаются.