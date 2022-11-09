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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:05

Стартовал прием резюме на должность главного режиссера «Театра на Спасской»

Анкеты претендентов принимают до 1 декабря
Анастасия Салун
Кандидаты должны предложить свое видение творческой программы «Театра на Спасской».

Кандидаты должны предложить свое видение творческой программы «Театра на Спасской».

Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Министерство культуры Кировской области начало поиск кандидатов на вакансию главного режиссера «Театра на Спасской».

Требования к соискателям:

- высшее профессиональное образование;

- опыт работы не менее 5 лет;

- развернутое резюме.

В творческом портфолио соискателям необходимо рассказать о своих постановках (дата премьеры, название театра, спектакля, отзывы о постановках в прессе).

Кроме того, необходимо указать награды и театральные премии, которыми отмечены работы, а также предложить свое видение творческой программы «Театра на Спасской».

Анкеты принимают до 1 декабря по адресу departament@cultura.kirov.ru, тема письма - «Резюме режиссера».