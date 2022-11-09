Стартовал прием резюме на должность главного режиссера «Театра на Спасской»

Кандидаты должны предложить свое видение творческой программы «Театра на Спасской».
Фото: Алена ЗАЙЦЕВА
Министерство культуры Кировской области начало поиск кандидатов на вакансию главного режиссера «Театра на Спасской».
Требования к соискателям:
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы не менее 5 лет;
- развернутое резюме.
В творческом портфолио соискателям необходимо рассказать о своих постановках (дата премьеры, название театра, спектакля, отзывы о постановках в прессе).
Кроме того, необходимо указать награды и театральные премии, которыми отмечены работы, а также предложить свое видение творческой программы «Театра на Спасской».
Анкеты принимают до 1 декабря по адресу departament@cultura.kirov.ru, тема письма - «Резюме режиссера».