За два дня телефонные мошенники обманули кировчан на 500 тысяч рублей

Мошенники представляются по телефону сотрудниками банков и правоохранительных органов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За два дня кировчане отдали мошенникам более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Кировской области.

Так, 8 ноября в полицию обратился 31-летний мужчина. Он заявил о том, что стал жертвой мошенников. Установлено, что 7 ноября на телефон потерпевшего поступил звонок. Собеседник представился сотрудником банка. Он сообщил заявителю,что на него оформляют кредит на 1 миллион 200 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили и другие преступники, представившиеся «работником Центрального банка» и «следователем Следственного комитета».

Потерпевший поверил аферистам. После этого он пришел в банк, оформил кредит и снял деньги с карты. В результате злоумышленники получили 291 тысячу рублей на номера своих сотовых телефонов. На следующий день преступники потребовали повторить действия. Мужчина понял, что он стал жертвой мошенников.

Подобным способом обманули и другого кировчанина. Лжесотрудник МВД сообщил по телефону 55-летнему мужчине об утечке данных клиентов Центрального банка. Позже «сотрудница службы безопасности банка» рассказала о том, что для «аннулирования чужой заявки на кредит нужно оформить свою заявку». Потерпевшему пришлось взять кредит. После этого он снял со своей банковской карты 240 тысяч рублей и перевел деньги аферистам.

В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются личности преступников. В МВД предупреждают: полицейские и банковские служащие никогда не просят взять кредит и отправить деньги на «безопасный счет». Если появились сомнения, необходимо позвонить в финансовое учреждение для получения информации.