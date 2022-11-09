В 2022 году произошло 126 ДТП из-за выезда водителей на встречную полосу

Экипажи ДПС с начала года пресекли 3368 подобных нарушений. Фото: ГИБДД Кировской области

За десять месяцев текущего года в Кировской области из-за нарушений правил выезда на встречную полосу погибли 58 человек. Еще 227 получили травмы.

Экипажи ДПС, несущие службу на аварийных участках региона, пресекли 3368 подобных нарушений.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что выезд на встречную полосу - опасный маневр и чреват тяжелыми последствиями для участников движения. Автоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим, не совершать обгон, не убедившись, что расстояние до транспорта, идущего навстречу, безопасно для совершения маневра.