В Кировской области открыли Виртуальный музей истории медицины

Онлайн-экспозиции познакомят кировчан с медициной Вятской губернии. Фото: kirovreg.ru

Реализация проекта началась летом 2022 года. Музей воссоздает картину прошлого здравоохранения Вятской губернии. О проекте сообщил региональный Минздрав.

Виртуальные выставки уже открыты для всех жителей региона на сайте министерства.

Музей имеет 6 экспозиционных секторов: «Народная медицина», «Приказная медицина», «Земская медицина», «Персоналии», «Советское здравоохранение» и «История медицинских организаций».

Экспозиции «Народной медицины» рассказывают о бытовых методах сохранения здоровья.

Сектор «Персоналии» будет знакомить с выдающимися врачами и учеными региона.

В «Приказной медицине» развернута экспозиция о Вятской больнице приказа общественного призрения, ныне - Кировской областной клинической больнице. В текущем году ей исполняется 220 лет.

Кроме постоянных экспозиций, в музее будут проходить событийные выставки. В их числе фотовыставка «Военно-санитарный поезд Вятской губернии № 605». Она повествует о составе, который курсировал в годы Первой мировой войны.

- Мы должны знать истоки вятской медицины, - подчеркивает и.о. министра здравоохранения региона Андрей Черняев. - Виртуальный музей - это живой проект, который будет постоянно развиваться. Уверен, что истории вятских ученых прошлого и талантливых врачей настоящего послужат ярким примером для молодого поколения.