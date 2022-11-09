В Кирове по программе догазификации соорудили 111 км газопроводов

До конца 2023 года газовые сети появятся во всех населенных пунктах в черте города. Фото: kirovreg.ru

В Кирове в рамках программы догазификации построили 111 км распределительных газопроводов в 25 населенных пунктах. На данный момент работы ведутся в 15 деревнях и слободах. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

До конца года в черте города планируют построить еще около 8 км газовых сетей. Сейчас активно ведут работы по строительству газопроводов-вводов к границам дачных участков граждан.

Всего от кировчан приняли 4400 заявок на догазификацию. Заключили 3500 договоров. Через 2500 земельных участков будет проходить голубое топливо.

Летом уже начались работы по догазификации города. До конца следующего года собираются построить газопроводы во всех населенных пунктах в черте города.

Прием заявок на догазификацию домов от жителей продолжается. Кировчане могут подать заявку на сайте «Госуслуги», портале Единого оператора газификации. Кроме того, можно обратиться в МФЦ, АО «Газпром газораспределение Киров» и в городскую администрацию.