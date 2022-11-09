Кировчане 12 ноября смогут сдать на переработку макулатуру, одежду и бутылки

Все вторсырье отправится на переработку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 12 ноября, по Кирову вновь проедет экомобиль. Об этом сообщает регоператор «Куприт».

Сдать вторсырье горожане смогут в двух точках: на Чистопрудненской, 10 (во дворе за ТЦ) с 10.00 до 12.00 и у Дворца пионеров (главная парковка) с 12.30 до 13.30. На переработку можно принести:

- PET питьевой, PET прочий (1);

- нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета (2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP);

- фольгированная упаковка (4 С/LDPE, 5 С/PP);

- HDPE твёрдый флаконы (2);

- PP твёрдый (5);

- PS твёрдый (6), вспененный (6);

- макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек); коричневый гофрокартон;

-Тетрапак без крышек (81, 82, 84);

- алюминий (41);

- жесть (40);

- одежду, ветошь;

- стекло по цветам.

Вторсырье должно быть подготовлено: тара - чистой, макулатура - сложенной и освобожденной от скрепок и скотча. Заранее разделите все вещи по фракциям.