В Котельничском районе жители дома четыре года живут с прохудившейся крышей

Стены дома от сырости начинают разрушаться: из них выпирают кирпичи. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

Жителей дома №1 по Ленина в поселке Светлый топит каждую осень и весну на протяжении четырех лет. По словам активистов ОНФ, из-за сырости потолки в коричневых разводах, по подоконникам ползет черная плесень, а стены начали разрушаться.

Жильцы считают, что крыша прохудилась из-за наледи: зимой снег убирали редко, и при наступлении оттепели сползающий лед срывал шифер и железные листы. К тому же капремонта дом не видел уже 26 лет. Управляющей компании у них также нет, и провести реставрацию здания некому.

- Как правило, муниципалитеты не платят взносы за капремонт. А значит, у дома не хватит накопленных средств, чтобы перенести сроки капремонта на более ранний срок. С учетом, что почти половина квартир в доме муниципальная, бездействие собственника тут имеет определяющее значение, - подчеркнули активисты.

Общественники направили обращение в прокуратуру, чтобы решить проблему.