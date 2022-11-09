В Кирове пожилая женщина погибла в результате пожара

На месте происшествия следователи обнаружили тело пожилой женщины Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове в одной из квартир дома на улице Московской 81-летняя пенсионерка погибла в результате пожара. Информацию об этом сообщает СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 8 ноября. На месте происшествия следователи обнаружили тело пожилой женщины. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за небрежного обращения с огнем при использовании плиты. По данному факту следователи проводят доследственную проверку для установления обстоятельств происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Следственный комитет предупреждает граждан о необходимости осторожного обращения с пожароопасным оборудованием во избежание подобных случаев.