В Кировской области за год вдвое вырос спрос на «дорожников»

Спрос на дорожных работников вырос на 56%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области за минувший год вдвое вырос спрос на дорожных работников. Такой вывод сделали эксперты hh.ru.

Только за последний месяц работодатели региона разместили более ста вакансий в сфере дорожного строительства и хозяйства. Этот показатель на 56% превышает уровень 2021 года. Как отметили в пресс-службе портала, сейчас доля активных вакансий в дорожном хозяйстве страны составляет более 15% от всего объема предложений в строительной отрасли. Самые востребованные категории работников - инженеры и представители рабочих специальностей.

Отметим, что самая высокооплачиваемая вакансия на данный момент - электрогазосварщик в Нарьян-Маре. Ему обещают до 285 тысяч рублей до вычета. Наименее «дорогая» - руководитель проекта в Башкортостане: от 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о самых благородных профессиях по мнению кировчан.