В Кирове открыли две мемориальные доски сотрудникам МВД, участвовавшим в ВОВ

На церемониях присутствовали сотрудники и ветераны МВД и члены семей Александра Саламатова и Михаила Мамаева. Фото: УМВД России по Кировской области.

В Кирове почтили память двух ветеранов органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Мемориальные доски открыли милиционерам-фронтовикам Александру Саламатову и Михаилу Мамаеву. Оба ветерана защищали Родину во время Великой Отечественной войны и много лет отдали службе в органах правопорядка после ее окончания.

На церемониях присутствовали сотрудники и ветераны МВД и члены семей Александра Прокопьевича и Михаила Лаврентьевича.

Отметим, что на сегодняшний день в подразделениях УМВД России по Кировской области установили более 80 мемориальных досок милиционерам – ветеранам Великой Отечественной войны. Работы по их открытию продолжаются.