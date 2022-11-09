В Кирове 9 ноября десятки домов останутся без холодной воды

Причина отсутствия воды - ремонтные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 ноября кировчане останутся без холодной воды. Об отключениях информирует МУП «Водоканал».

На сетях будут проводить ремонтные работы, отчего по следующим адресам изменят время подачи водоснабжения:

Первомайский район с 09:30 до 18:00:

- ул. Орловская д.: 26, 28, 30, 32, 33, 33/А, 34, 37, 39, 41, 42, 43.

Ленинский район с 09:00 до 19:00:

- ул. Некрасова д. 18.

Октябрьский район, пос. Садаковский с 09:00 до 15:00:

ул. Московская д.: 2/Б, 2Б/1, 2Б/2;

ул. Дубровка д. 1.

Ленинский район, пос. Захарищевы с 09:00 до 16:00:

ул. Земская д. 26;

ул. Пустынная д. 2;

ул. Карнавальная д.: 1, 3, 5, 7, 9;

ул. Эстрадная д. 2;

ул. Старосельская д.: с 1-го по 19 (частный сектор);

ул. Щитки д.: с 1-го по 6 (частный сектор).

Узнать место подвоза воды можно здесь. Кировчанам приносят извинения за доставленные неудобства.