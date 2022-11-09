В Кирове проблемы с маршрутом №53 возникли из-за болезни персонала и поломки автобусов

На данный момент проблему устранили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове нормализовали работу автобусного маршрута №53. Об этом сообщает горадминистрация.

Ранее в соцсетях появились многочисленные жалобы горожан из-за нерегулярных рейсов и переполненных автобусов, особенно утром и вечером. В отделе транспорта сообщили, что проблема - в поломках техники и отсутствии персонала по болезни.

- В настоящий момент на маршруте задействованы 15 машин, интервал движения в часы пик составляет 8-11 минут, в межпиковое время – до 20 минут. За последнюю неделю обращений кировчан по поводу неудовлетворительной работы перевозчика, обслуживающего 53-й маршрут, не поступало, - комментирует отдел транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что на маршруте №53 работают субподрядчики. Как сообщил Денис Пырлог, это незаконно и может грозить АТП штрафными санкциями.