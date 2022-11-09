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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:14

За прошедшую ночь на кировских улицах высыпали 65 тонн реагентов

Противогололедными материалами обработали 99% дорог
Анастасия Салун
На пешеходных зонах подрядные организации обрабатывали остановочные площадки, лестницы, тротуары на спусках и подъемах. Фото: admkirov.ru

На пешеходных зонах подрядные организации обрабатывали остановочные площадки, лестницы, тротуары на спусках и подъемах. Фото: admkirov.ru

Как сообщили в АО «Гордормостстрой», мастера круглосуточно контролируют участки, на которых в первую очередь образуется гололед: путепроводы и подъезды к ним, а также спуски и подъемы.

На пешеходных зонах подрядные организации обрабатывали остановочные площадки, лестницы, тротуары на спусках и подъемах. Всего в областном центре работали 45 единиц спецтехники и около 100 специалистов.

Замечания и предложения по содержанию улично-дорожной сети кировчане могут направлять дежурному диспетчеру по телефону 8-922-967-22-34.