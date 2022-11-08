Житель Верхошижемского района скончался от ножевого ранения в ногу

В Следкоме сообщили, что подозреваемого задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении жителя Верхошижемского района возбуждено уголовное дело за причинение знакомому тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Кировской области.

6 ноября в котельной, расположенной в деревне Пунгино Верхошижемского района, нашли труп 36-летнего мужчины с ножевым ранением в области бедра.

Как установили следователи, в субботу вечером потерпевший пришел в котельную. Он хотел помочь в работе знакомому кочегару. Позже между ними вспыхнула ссора. 47-летний кочегар ударил приятеля ножом в ногу. В результате этого последний скончался.

На данный момент подозреваемого задержали. Судом решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.