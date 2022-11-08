Кировские подрядчики, ремонтирующие тротуары, получили штрафы на миллион рублей

Сейчас готовы 4 объекта из 11, на оставшихся работы закончат в текущем месяце. Фото: admkirov.ru

Кировским подрядчикам, отвечающим за ремонт тротуаров, выдали 23 предписания. Об этом сообщает горадминистрация.

Основные претензии - мусор и некачественное выполнение работ. Общая сумма штрафов составила около миллиона рублей. Подрядчиков также ждут санкции за срыв сроков, предусмотренных контрактом.

Всего в текущем году запланирован ремонт 11 тротуаров. В эксплуатацию приняты четыре объекта на улицах Горького и Порошинской, а также участки на Октябрьском проспекте. Оставшиеся планируется доделать в текущем месяце. К примеру, на проспекте Строителей заканчивается обустройство подходов к съездам и пешеходным переходам. После подрядчик начнет благоустройство территории.