Кировские школьники победили на Всероссийской олимпиаде по 3D- технологиям

Школьники создавали проекты новых городов. Фото: kirovreg.ru

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел финал VII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Участвовали старшеклассники из 40 российских регионов, сообщили в правительстве Кировской области.

Школьники соревновались в инженерно-техническом творчестве, создании трехмерных объектов, 3D-печати и моделировании. В текущем году в олимпиаде приняли участие более 2000 детей из разных городов России.

На финал конкурса отправились юные кировчане, показавшие лучшие результаты на региональном этапе. Финалистами стали шесть человек: Мария Ахматгалеева и Семен Глухов из областного центра, а также Всеволод Серебряков, Егор Драганский, Светлана Плетенева и Алина Зырянова из Кирово-Чепецка. Все занимаются и изучают 3D-технологии в детских технопарках «Кванториум».

Кировчане создали проект современного безопасного города «Обсидиан». Мария Ахматгалеева рассказала, что было и сложно, и интересно. Участники очень сильно переживали. Но, несмотря на это, все оказались довольны результатом.

По итогам олимпиады Мария Ахматгалеева, Семен Глухов, Всеволод Серебряков и Егор Драганский заняли первые места за домашние задания в направлении «3D-моделирование» на разных уровнях.